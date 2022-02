The Weeknd ha una nuova fidanzata

Il cantante di “Save your tears” è stato pizzicato mentre baciava la dj Simi Khadra durante il suo party di compleanno a Las Vegas

Sembra che The Weeknd abbia una nuova fiamma il cui ingresso nella vita dell’artista ha messo un punto definitivo alle passate relazioni del cantante di “Blinding lights”, ex di Bella Hadid, Selena Gomez e Angelina Jolie, con la quale il 32enne si sarebbe frequentato a lungo nel corso dell’ultimo anno.

Dopo Bella, Selena e Angelina oggi però nei pensieri e nel cuore di Abel Makkonen Tesfaye ci sarebbe solo Simi Khadra, la dj americano-palestinese del duo Simi & Haze con la quale la popstar è stata intercettata scambiarsi più di un bacio nel corso della festa di compleanno in onore di Weeknd tenutasi a Las Vegas lo scorso fine settimana.



Nonostante la notizia della frequentazione tra The Weeknd e Simi Khadra sia arrivata come un fulmine a ciel sereno in realtà sembra che il 32enne e la dj si frequentino già da qualche tempo e che tra di loro le cose siano diventate immediatamente serie al punto da far prendere alla coppia la decisione di mostrarsi in pubblico. «The Weeknd e Simi si sono visti e si sono divertiti insieme. Si sono comportati come una coppia lo scorso fine settimana durante il party di compleanno del cantante», ha raccontato a Entertainment Tonight una fonte, la quale ha anche rivelato che tra i due ci sarebbe stata fin dal primo momento un’intesa immediata e naturale.



Simi, ha 29 anni e insieme alla sorella Haze Khadra forma il duo musicale Simi & Haze, ha partecipato alla festa insieme a numerosi volti noti del mondo dello spettacolo come Drake, Tristan Thompson e Hilary Duff, davanti ai quali non ha avuto alcun timore a stampare più di un bacio sulle labbra del compagno. Dopo avere portato a galla la loro relazione la curiosità sulla nuova fiamma della star di “Sacrifice” è cresciuta esponenzialmente, soprattutto visto che la ragazza era nota per essere molto amica di Bella Hadid, ex fidanzata di The Weeknd con la quale il cantante ha avuto una relazione on/off dal 2015 al 2019.



Come avrà reagito la top model alla notizia che una delle sue migliori amiche si frequenta con il suo ex? Malissimo, infatti non appena hanno iniziato a circolare le primissime voci di una possibile relazione tra i due, Bella ha immediatamente unfollowato il profilo Instagram di Simi & Haze. Hadid ha scoperto solo in un secondo momento e nel peggiore dei modi, ritrovandosi davanti agli occhi la foto che immortala il bacio tra Weeknd e Simi.



