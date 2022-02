Anche Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi? Il retroscena bomba (e i presunti motivi)

Mentre si avviano verso il decennale della loro storia d’amore, il capitano del Parma e la giornalista starebbero vivendo un momento di “crisi profonda”. Cosa ci sarebbe dietro

In questo anno solare in cui sembra che le coppie più solide del mondo dello spettacolo proprio non riescono a restare in piedi (si veda alla voce Ilary e Francesco Totti, oltre che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi), un altro retroscena coinvolge stavolta una love story tra due dei volti più amati dal pubblico, ovvero Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico. A riportare quelle che – ribadiamo – sono solo indiscrezioni, è il magazine Nuovo nel numero in edicola questa settimana, che fa anche una panoramica dei motivi che avrebbero portato maretta interna alla storia d’amore.



Insieme dal 2013, un figlio, ovvero Leopoldo Mattia, di 6 anni, i due starebbero vivendo un momento di “crisi profonda”, spiega la rivista diretta da Riccardo Signoretti. Rumors non commentati – dunque né confermati né smentiti – dai diretti interessati, in considerazione (anche) del fatto che il calciatore del Parma e la giornalista sono da sempre molto riservati circa la loro vita privata.



Ma da che cosa nasce la crisi? Nel mirino ci sono i moltissimi impegni professionali di lui, portiere e capitano del Parma, che lo porterebbero – pare – ad essere meno presente in casa. Non solo. A mettere benzina sul fuoco, ci sarebbero anche le nozze che sembrano non voler arrivare, nonostante la coppia si avvii ormai verso il decennale della relazione. “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, ha confidato una collega.



Sul perché Buffon tarderebbe così tanto a fare la sua proposta, ci sarebbero però solo i moltissimi impegni di lavoro, appunto. O almeno questa è l’ipotesi che sembra avere più senso.



Di certo non c’è l’ex moglie Alena Seredova, ormai felicissima su altri lidi dopo il matrimonio durato quattro anni con l’ex calciatore e due figli insieme (David Lee e Louis Thomas): l’amore tra la soubrette e il manager Alessandro Nasi procede così a gonfie vele che proprio due anni fa hanno avuto la loro prima figlia, Vivienne Charlotte. Intanto, i lidi su cui invece non sembrerebbe battere più lo stesso sole di un tempo sarebbero invece quelli calpestati da Buffon e D’Amico.



