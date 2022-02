Addio a Sally Kellerman, tra i suoi ruoli più celebri l’infermiera ‘Bollore’ nel film MASH

L’attrice statunitense aveva 84 anni. Per quel ruolo era stata candidata all’Oscar. Aveva recitato anche Prêt-à-Porter sempre di Altman e preso parte ad alcune puntate di Star Trek

Addio a Sally Sally Kellerman, attrice statunitense nota per il suo ruolo dell’infermiera Margaret “Hot Lips” Houlihan (“Bollore” nella versione italiana) nel film Mash (1970) di Robert Altman, per il quale venne nominata all’Oscar come migliore attrice non protagonista. L’attrice è morta a 84 anni per un attacco cardiaco nella sua casa di Woodland Hills (Los Angeles).



Kellerman era nata a Long Beach il 2 giugno 1937 e dopo gli studi superiori al Los Angeles City College si iscrisse all’Actor’s Studio con Jeff Corey e Lee Strasbergfacendo il suo debutto cinematografico nel 1957 in Reform School Girl, film mai distribuito in Italia. Durante gli anni ’60 Kellerman lavorò in tv prendendo parte a numerose serie tra cui L’ora di Hitchcock, Cheyenne e Star Trek.



Nel 1968 entrò nel cast de Lo strangolatore di Boston, in cui interpretò il ruolo di Dianne Cluny, seguito nel 1969 da Sento che mi sta succedendo qualcosa. La definitiva affermazione giunse per Kellerman con il ruolo del maggiore O’Houlihan di MASH.



Ma la carriera cinematografica di Kellerman proseguì in maniera discontinua, pur con ruoli interessanti nel film drammatico Anche gli uccelli uccidono (1970), ancora di Altman nella commedia Amiamoci così belle signore – L’ultimo degli amanti (1972) diGene Saks in Così è la vita (1986) di Blake Edwards e Qualcuno da amare (1987) di Henry Jaglom, tornando a recitare per Altman in Prêt-à-Porter (1994).



