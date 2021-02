Il secondo figlio di Harry e Meghan Markle avrà un titolo reale?

Il bebè in arrivo, ottavo nella linea di successione al trono, potrebbe ottenere un titolo, quando Carlo diventerà re, in quanto nipote del sovrano. Sempre che i genitori lo desiderino. Il che pare davvero improbabile visto che per il primogenito Archie i Sussex hanno declinato tutti i «courtesy titles»

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, lo scorso San Valentino, hanno annunciato che aspettano il secondo figlio. E ora gli osservatori reali si chiedono: il bebè in arrivo avrà un titolo? Di sicuro, quando nascerà, sarà in ottava posizione nella linea di successione al trono, dopo il fratellino Archie. Quando nel maggio 2019 è nato il primogenito, i Sussex hanno deciso di non conferirgli alcun titolo, per assicurare al piccolo una vita il più normale



possibile. Archie poteva essere un conte, Earl Dumbarton, uno dei titoli di papà Harry concesso dalla regina Elisabetta il giorno delle nozze. Oppure poteva essere Lord. I duchi di Sussex hanno declinato tutti i courtesy titles: Archie Harrison Mountbatten-Windsor, pur essendo royal, è «solo» il settimo erede al trono d’Inghilterra.

Tuttavia grazie a un’antica usanza dei Windsor, nel momento in cui Carlo d’Inghilterra diventerà re sia Archie che il fratellino (o la sorellina) in arrivo – in quanto nipoti del sovrano – potrebbero ricevere un titolo, se Harry e Meghan lo desiderassero. La cosa – specie ora che i Sussex hanno definitivamente detto alla royal family, perdendo così patronati e incarichi militari – appare assai improbabile.

Neanche il figlio di Eugenie e Jack Brooksbank, il piccolo August, ha un titolo reale. Perché i titoli si tramandono sulla linea maschile, e Jack non ne possiede nessuno. Le cose potrebbero però cambiare se Sua Maestà decidesse di concedere al marito di Eugenie una contea o se emanasse una lettera patente, cioè uno di quei provedimenti che non hanno bisogno della conversione in legge da parte del governo. Nel 2012 proprio con una lettera patente Sua Maestà stabilì che tutti i figli di William e Kate Middleton avrebbero goduto del titolo di Altezza Reale. Non solo George, l’unico che ne aveva diritto in quanto primo nipote della regina, ma anche Charlotte e Louis. Già in passato l’eccezione era stata fatta per le due figlie del principe Andrea, Eugenie e Beatrice, su richiesta del padre.

La principessa Anna D’Inghilterra, al contrario, non ha voluto titoli per i suoi figli, Zara e Peter Phillips. Perché sognava che avessero una vita il più possibile libera e «normale». Harry e Meghan, per i loro figli, vogliono lo stesso.







Roberta Mercuri, Vanityfair.it