Cristina Marino, nuovo tatuaggio: ecco cosa rappresenta il disegno che ha scelto

Cristina Marino è orgogliosa del suo nuovo tatuaggio. La bella 29enne si fa fare un nuovo tattoo all’interno dell’avambraccio dal quotatissimo Edoardo Tabacchi, un vero artista nel campo. La bionda attrice e imprenditrice sceglie di farsi incidere sulla pelle un quadro astrale in cui, in un cerchio, si vedono, in ordine, dall’alto verso il basso, Venere, la Terra, la Luna, Nettuno e Giove.

Il tema astrale, gettonatissimo tra i tatuaggi più trend e significativi, corrisponde a una fotografia molto precisa della carta del cielo il giorno in cui si è nati. Si calcola a seconda delle proprio caratteristiche, con data, ora e luogo esatto di nascita. In questo modo si scoprono le congiunzioni dei pianeti e gli angoli che essi formano tra di loro.

L’astrologo è esattamente così che riesce a definire la personalità, le potenzialità, le attitudini e molto altro dell’interessato. Cristina ha voluto con un tatuaggio averne bene a mente uno: quello della figlia Nina Speranza?

Il tattoo della Marino, in effetti, potrebbe essere proprio dedicato alla piccolina avuta dal compagno Luca Argentero lo scorso 20 maggio e che ha compiuto appena nove mesi.









