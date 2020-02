Tina Cipollari: come va la dieta e cosa pensa del tira e molla tra Ambra e Kiko

Tina Cipollari oggi dieta: quanti chili ha perso e cosa pensa di Ambra Lombardo e Chicco Nalli

Tina Cipollari prosegue a ritmo spedito con la sua dieta, che ha cominciato mesi fa, con la nuova stagione di Uomini e Donne. La Vamp ha già perso dodici chili grazie a un regime alimentare salutare. Ma la strada è ancora lunga: come confessato in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv l’opinionista deve perdere altri dieci chili per raggiungere il suo peso forma. E soprattutto per arrivare in forma smagliante al matrimonio con Vincenzo, l’imprenditore fiorentino che frequenta ormai da un paio d’anni. Stando alle indiscrezioni la coppia convolerà a nozze a marzo ma al momento non ci sono stati annunci ufficiali.

L’opinionista di Uomini e Donne ha già perso 12 chili: “La dieta sta andando bene. Direi che mi mancano ancora una decina di chili per raggiungere l’obiettivo e stare bene. Comunque Maria in tivù dice sempre che sono brava, visto che ho raggiunto questo risultato in due mesi”, ha confidato Tina Cipollari alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Come spiegato dalla diretta interessata tempo fa, l’ex moglie di Chicco Nalli fa ben cinque pasti al giorno. Ovvero: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. La mattina può mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata o con del burro di mandorle; per lo spuntino della mattina può scegliere invece tra lo yogurt magro, la frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo Tina può mangiare della carne o del pesce, ma prima deve consumare della verdura. Lo spuntino pomeridiano consiste in sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce. La dieta di Tina Cipollari non prevede la pasta ma si può mangiare del farro.

Assolutamente banditi i dolci, di cui la Vamp era una grande fan tanto da farne abuso in passato. I primi tre giorni di dieta, come ammesso dalla stessa opinionista di Uomini e Donne, sono stati piuttosto difficili e faticosi per Tina Cipollari. Ma col passare del tempo tutto è diventato più facile e oggi l’ex tronista si sente molto meglio: “Il mio umore non è cambiato con questo regime alimentare. Mi sento meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Mi sento anche più sgonfia”.

Nell’ultima intervista concessa alla stampa Tina ha parlato pure della storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Una relazione che continua ormai da un anno nonostante i numerosi alti e bassi. “Che vivano la loro storia d’amore tranquilli e sereni: loro due non hanno certo bisogno dei miei giudizi“, ha puntualizzato la 54enne che in questo periodo, oltre alle registrazioni del Trono Over e del Trono Classico, sta scrivendo un libro sul suo matrimonio.











