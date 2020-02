Quentin Tarantino è diventato papà, è nato il suo primo figlio

Il regista di «C’era una volta a… Hollywood» ha dato il benvenuto, insieme alla moglie Daniella Pick, al primo figlio, un maschio. La coppia non ha ancora rivelato il nome

Il regista premio Oscar Quentin Tarantino, 56 anni, ha dato il benvenuto al primo figlio, un maschio, con la moglie Daniella sabato 22 febbraio.

«Daniella e Quentin Tarantino sono felici di annunciare la nascita del loro primo figlio», hanno comunicato a TMZ e a E! News. Dal The Jerusalem Post, arrivano altre informazioni, il bimbo sarebbe nato a Tel Aviv, in Israele.

La coppia ha annunciato la gravidanza di Daniella Pick lo scorso agosto comunicandolo a People magazine.



Quentin Tarantino e Daniella Pick, 36 anni, figlia di un cantante e cantautore israeliano Tzvika Pick, si sono conosciuti durante un viaggio del regista in Israele durante la promozione del film «Inglourious Basterds».

Si sono fidanzati nel giugno 2017 e nel novembre 2018 si sono uniti in matrimonio a Los Angeles durante una cerimonia ristretta. Per Tarantino sia il matrimonio che la paternità sono prime volte, perché, come ha spiegato in passato, il lavoro ha sempre monopolizzato il suo tempo.

Vanityfair.it