Il Segreto chiude, è ufficiale: i motivi e le prime anticipazioni sul finale

Anticipazioni Il Segreto, la soap opera chiude ufficialmente: stop da Antena 3.

Le anticipazioni non sono per niente positive per i fan del Segreto, soprattutto per coloro che lo seguono da anni: la soap opera che ha conquistato decine di Paesi in tutto il mondo e milioni e milioni di telespettatori chiuderà infatti i battenti. Si tratta di una decisione ufficiale, non del solito pettegolezzo: lo stop è stato comunicato da Antena 3, canale di messa in onda della soap in Spagna, e a dire il vero non ha colto tutti di sorpresa, non i più informati almeno, visto che nonostante le tante smentite che si sono rincorse negli anni si parlava della chiusura del Segreto già da un bel po’ di tempo. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Chiaramente parliamo di una chiusura che riguarderà soltanto il pubblico spagnolo che, come ben sapete, è già alla nona stagione ed è molto più avanti di noi: in Italia quindi vedremo tutte le puntate già registrate oltre a quelle che devono ancora andare in onda su Antena 3. La chiusura del Segreto dipende con molta probabilità dal calo degli ascolti che ha avuto nel corso degli anni: si è passati infatti da un buon 15.5% di media a un 10% che a quanto pare non era soddisfacente; arrivato a 2300 episodi insomma il prodotto non è stato più in grado di garantire ad Antena 3 quel primato che gli aveva invece assicurato nel corso del tempo nella fascia pomeridiana.

Non si tratta ad ogni modo di una fine ingloriosa ma del naturale corso di una soap opera che tra l’altro ha messo a dura prova anche il pubblico più affezionato tra morti e abbandoni dei personaggi chiave: ricordiamo che la soap ha conquistato sessanta Paesi all’estero, tra cui il nostro, dove l’esordio del Segreto ha toccato cifre da capogiro in quanto ad ascolti e share. Eravamo tutti innamorati di Pepa e Tristan, ricordate?

Non sappiamo ovviamente come finirà Il Segreto ma Boomerang Tv, che produce la serie, ha assicurato che non saranno lasciati buchi narrativi e che molti dei personaggi storici della soap torneranno in scena per salutare in maniera dignitosa il pubblico; non sappiamo in che modo ma le prime anticipazioni sul finale sono queste. Si tratta di una scelga saggia e rispettosa dei telespettatori che sicuramente non gradiranno la chiusura ma che almeno non resteranno di stucco dinanzi a un finale incompleto. Resta da vedere se la soap continuerà su qualche altro canale o se invece la chiusura sarà davvero definitiva. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.











