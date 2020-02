‘Friends’, di nuovo ‘Amici’, un episodio speciale vedrà riunirsi il cast originale

Quindici anni dopo la fine della serie Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross si ritroveranno per una puntata-evento. L’annuncio, su Instagram, è stato ufficializzato a HBO Max

La chiusura della serie, trasmessa il 6 maggio 2004, fu vista da circa 52,5 milioni di persone diventando l’episodio più visto del decennio. I fan, da allora, sono stati in lutto, almeno fino a oggi. “It’s happening”, “sta succedendo”: con un post sul canale ufficiale di Friends, su Instagram, viene infatti annunciato che il cast originale degli ‘amici’ Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross si riunirà per una puntata speciale che andrà in onda sulla piattaforma HBO Max a partire da maggio. Dopo le voci girate negli ultimi mesi, la notizia è stata resa ufficiale venerdì dal direttore del programma HBO, Max Kevin Reilly.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, gli attori che interpretavano i ragazzi della popolare sitcom anni Novanta, torneranno quindi sul loro divano preferito, pronti a riprendere il servizio nello stesso studio, il Teatro 24 della Warner Bros. a Burbank, in California, dove sono state girate le dieci stagioni di Friends. I sei protagonisti lavoreranno alla puntata speciale anche in qualità di produttori esecutivi, affiancando naturalmente gli ideatori della serie, David Crane e Marta Kauffman, e il produttore esecutivo Kevin S. Bright. La regia è invece stata affidata a Ben Winston. Secondo Variety, ognuno dei protagonisti riceverà non meno di 2,5 milioni di dollari, circa 2,3 milioni di Euro.

