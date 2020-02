Ariana Grande, parla Pete Davidson: il matrimonio è saltato per la morte di Mac Miller

Perché Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati: c’entra la morte di Mac Miller.

A quasi due anni dalla rottura improvvisa, Pete Davidson è tornato a parlare della relazione con Ariana Grande. Una relazione importante visto che i due dovevano sposarsi ma, improvvisamente, si sono separati. E a quanto pare il motivo principale dell’addio è stata la morte di Mac Miller, il rapper che Ariana ha amato prima di incontrare Pete. Quest’ultimo ha affrontato l’argomento in una lunga intervista radiofonica, confermando, tra l’altro, che è di nuovo single dopo aver frequentato per qualche mese la top model Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford.

“Quando è morto Mac Miller le ho detto: ‘Sarò qui finché tu non mi vorrai più qui’. Sapevo che era finita dopo quello. È stato davvero orribile e non posso neanche immaginare come sia. Queste cose sono solo terribili. Quello che so è che lei lo amava davvero. Era una situazione terribile e prego ancora per la sua famiglia e i suoi amici”, ha ammesso Pete Davidson che, dopo la separazione, non ha mantenuto alcun rapporto d’amicizia con Ariana Grande. Ma quest’ultima ha voluto ringraziare il giovane attore nella canzone Thank U next nella quale ha menzionato tutte le sue relazioni amorose.

“Mi sono quasi sposata e sono così grata per Pete”, è la strofa di Thank U Next che Ariana Grande ha dedicato a Pete Davidson. Nel pezzo si parla pure dei rapporti con Big Sean, Mac Miller e Ricky Alvarez.













