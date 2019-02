Domani “Tutta salute”, in onda su Rai3, parlerà di Osteoporosi

Nella puntata di Tutta salute, in onda domani, alle 10.40 su Rai3, si parlerà di osteoporosi, che comporta una riduzione della resistenza ossea, con maggiori possibilità di rottura dell’osso. A soffrirne sono quasi 5 milioni di persone e, a differenza di quello che generalmente si pensa, non è un problema esclusivamente femminile. In studio sarà presente la professoressa Maria Luisa Brandi, Docente di Endocrinologia all’Università di Firenze, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Cosa s’intende quando si parla d’integratori naturali? Quando devono essere utilizzati? Lo spiegherà la dottoressa Barbara Paolini, specialista in Scienze dell’Alimentazione Dietetica e Nutrizione presso l’Azienda Ospedaliera Senese.

In occasione di “Trenta Ore per la Vita”, nello spazio Facciamo Chiarezza si parlerà di Sclerosi Multipla. Lorella Cuccarini e Marco Salvetti, Direttore del Centro di Neurologia e Terapie Sperimentali dell’Università La Sapienza di Roma-Ospedale Sant’Andrea, saranno ospiti in studio di Carlotta Mantovan.