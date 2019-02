Stasera andrà in onda, su Rai2, “Lucci incontra Funari”

Con Enrico Lucci, Rai2 rende omaggio ad un rivoluzionario del piccolo schermo, Gianfranco Funari nello special “Lucci incontra Funari” in onda alle 21.20. Erede naturale indicato dallo stesso Funari, Enrico Lucci “giungerà” sino in paradiso per ripercorrere i capitoli salienti della vita di Funari, tra televisione, donne, amici e nemici dell’istrionico presentatore. Nel corso della serata evento, in onda dalla Nuvola di Fuksas, Enrico Lucci intervisterà gli amici che gli sono stati accanto fino all’ultimo e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno conosciuto. Francesco Rutelli, Chicco Testa, Roberto D’Agostino, Antonio Di Pietro e Maurizio Costanzo sono solo alcuni degli ospiti che interverranno durante la serata.