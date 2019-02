Lory Del Santo: “Sono una moribonda che fa finta di stare bene”

Lory Del Santo torna a parlare della morte del figlio Loren dopo la sua esperienza al Gf Vip scrivendo un toccante memoriale sulle pagine del settimanale Dipiù

Lory Del Santo, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è tornata a parlare della morte del figlio Loren che si è tolto la vita negli Stati Uniti alla fine di agosto.Il ragazzo, 19 anni, era affetto da una grave patologia cerebrale. La decisione della nota showgirl di entrare nella casa più spiata d’Italia nonostante il grave lutto che l’aveva colpita, aveva innescato una serie di polemiche sull’opportunità della sua scelta. Lory Del Santo, nel 1991, aveva già perso in maniera tragica il figlio Conor di soli 4 anni, nato dalla relazione con il chitarrista Eric Clapton. Ma come sta ora Lory Del Santo? La permanenza nella casa del Gf Vip l’ha aiutata a lenire il suo dolore?Lory Del Santo, in un toccante memoriale scritto di suo pugno sulle pagine del settimanale DiPiù, ha confessato: “Il Grande Fratello Vip non mi è servito a dimenticare. Ora sono una moribonda che fa finta di stare bene. Sono brava a mentire, è quello che mi salva. E allora mi armo di un sorriso smagliante, esco e faccio finta di vivere”. Lory Del Santo non rinnega la sua partecipazione al Grande Fratello Vip che le ha dato il coraggio di non chiudersi nel suo dolore. La showgirl ricorda come fosse ieri la notte in cui le è arrivata la telefonata che nessuna madre vorrebbe mai ricevere. E’ rimasta impietrita, immobile, per due giorni non è riuscita a piangere. Il fidanzato, Marco Cucolo, 27 anni, non l’ha mai lasciata sola. Lory Del Santo sa che la televisione, i viaggi, gli amici potranno aiutarla fino a un certo punto. Ogni giorno deve combattere da sola con i suoi fantasmi: purtroppo mai nessuno potrà restituirle i suoi figli.

Isabella Adduci, ilgiornale.it