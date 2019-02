Abiti spaziali agli Oscar 2019 per tre promettenti star. Spicca Emma Stone

Dal carpet degli Oscar 2019 ecco i look di Emma Stone, J.lo e della veterana Glen Close

Look fuori dal comune agli Oscar 2019 per tre star di Hollywood sul red carpert della 91esima edizione, sebbene molto diversi tra loro nello stile e nel colore.

Emma Stone ha sfoggiato un abito lungo smanicato con spalle ampie a farfalla, color marrone, un colore generalmente poco gettonato agli Oscar, firmato da Louis Vuitton. La Stone è candidata come miglior attrice non protagonista per “La Favorita”. Glenn Close, nominata come miglior attrice in “The Wife”, ha sfoggiato un look dorato brillante, stile principessa Leila di Guerre Stellari. Metallica poi Jennifer Lopez, ma color argento, fasciata in un abito a sirena con tanti piccoli specchi. La Lopez non è candidata ma è tra i presentatori.

Carlo Lanna, il GIornale