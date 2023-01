Wanda Nara, bikini esplosivo per provocare Mauro Icardi

In Argentina si gode il relax al sole e seduce sui social inquadrando il décolleté

Wanda Nara ha cambiato vita ma il sex appeal è restato lo stesso. Dall’Argentina manda scatti bollenti ai follower mentre in bikini si rilassa al sole: sceglie inquadrature tattiche che mettano in risalto il décolleté e guarda con malizia l’obiettivo. Di recente ha cambiato colore di capelli per segnare il nuovo capitolo aperto nella sua vita, la voglia di provocare però è tale e quale a prima… e chissà cosa ne pensa Mauro Icardi?

Per evitare interventi inopportuni, Wanda Nara ha preferito togliere la possibilità di commentare i suoi scatti bollenti. Sdraiata al sole, indossa bikini che faticano a contenere il suo seno prosperoso. Il rischio incidente hot è altissimo ma stavolta riesce a scongiurarlo, a differenza di quanto accaduto in una diretta social di pochi giorni fa, quando si è ritrovata con il capezzolo che faceva capolino dalla canottiera.



Stato civile: felice – Ormai la storia d’amore con Mauro Icardi sembra essere un capitolo chiuso. Lui è in Turchia, dove gioca con il Galatasaray, e lei si gode il caldo in Argentina. Ha cambiato colore di capelli per rimarcare la nuova via presa dalla sua vita, e dal biondo è passata al castano. Alcuni follower la accusano di aver fatto questa scelta di look per cercare di somigliare a Eugenia China Suarez, per cui si diceva che Mauro Icardi avesse preso una sbandata. Lei non replica, ma all’indirizzo del suo ex manda frecciatine. “Stato civile: felice”, scrive a corredo di un post per fargli sapere che lontana da lui sta bene. Ha anche fatto pace con Maxi Lopez, suo primo marito ed ex migliore amico di Icardi, segno che è pronta a cambiare rotta.

Provocazioni social – Se Wanda Nara abbia davvero deciso di allontanarsi per sempre da Mauro Icardi o se sia tutta una tattica per tenerlo al guinzaglio non è dato sapere, e la telenovela del loro matrimonio ha abituato i fan a continui colpi di scena. La storia con L-Gante non è ingranata (o forse tutto è stato un bluff) e la showgirl in Argentina si concede scatti languidi e sensuali, lei provoca e lancia frecciatine, ma lui non sta certo a guardare. Ai follower non è sfuggita la pioggia di like che sta lasciando ultimamente al profilo di Kylie Jenner, anche lei single dopo la fine della relazione con Travis Scott. Non sarebbe la prima volta che la tattica di corteggiamento prende il via dai social… o anche il suo è un tentativo di far ingelosire Wanda?