Lo speaker radiofonico accusa l’ex tronista di essere “incoerente”

Al “Grande Fratello Vip” faccia a faccia tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Dopo la puntata tra i due vipponi esplode la lite. Quello che doveva essere un chiarimento si trasforma in uno scontro diretto in cui lo speaker radiofonico accusa l’ex tronista di essere incoerente, soprattutto dopo l’atteggiamento nei confronti di Oriana Marzoli, ma la replica, furioso, non si fa attendere…

“Daniele è cambiato nel tempo e con il tempo si è dimostrato una persona differente rispetto a quella che avevo conosciuto all’ingresso… non è tutto di un pezzo e coerente come sembra”. La frase di Edoardo pronunciata in Confessionale fa andare su tutte le furie Daniele. Così’ dopo la puntata Donnamaria ne approfitta per spiegarsi: “Se ho parlato così è perché alcune tue parole mi hanno ferito”.

All’inizio i due erano molto legati, poi una lite li ha allontanati, tanto che i due ora si ignorano nella Casa. Ora sono di nuovo in campo con un altro scontro. Dal Moro sottolinea che “non è in cerca di clip, né creo dinamiche di proposito”. Daniele insiste e puntualizza che non ha mai parlato male di Edoardo: “Non mi aspettavo da parte tua una tale pugnalata”.

Ma Donnamaria replica: “Sei stato incoerente, dopo lo screzio che abbiamo avuto non mi hai dato una seconda possibilità e questo mi ha fatto capire che non sei così coerente come ti professa. Anche la storia con Oriana non mi convince. Daniele però non le manda a dire e con delusione esclama: “Abbiamo due modi diversi di rapportarsi con gli amici… non ho mai cambiato il mio pensiero, ma ho deciso di vivermi questo percorso con più leggerezza. Non mi piace essere additato come qualcuno che vuole immischiarsi in ogni situazione per rendersi protagonista”.

Edoardo conclude: “Ho cambiato idea su di te , ma non per questo ti reputo una cattiva persona. Certo, trovo un po’ strano che tu sia passato da quello che non si interessava a ciò che accadeva dentro alla Casa, a quello al centro di ogni dinamica. Detto questo, sono pronto a tornare ad avere un rapporto civile e amichevole”. Ma Daniele non sembra intenzionato a cedere.