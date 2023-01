Film stasera in TV da non perdere mercoledì 25 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 25 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Loro chi?, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Edoardo Leo e Marco Giannini in una commedia incentrata su un gioco di molteplici inganni.

Una spia al liceo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Miley Cyrus in una teen comedy. Una giovane investigatrice, ingaggiata dall’FBI, si finge studentessa per indagare sulla figlia di un pentito.

Cinquanta sbavature di nero, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Parodia comica della saga di “Cinquanta sfumature”, dai produttori di Ghost Movie.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

American Beauty, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kevin Spacey e Annette Bening in un cult di Sam Mendes. Un 40enne dalla vita insoddisfacente si invaghisce della compagna di scuola della figlia.

Un altro giro, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Mads Mikkelsen in un film pluripremiato. Quattro insegnanti iniziano un esperimento che prevede l’assunzione giornaliera di alcool.

La promessa – Il prezzo del potere, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Isabelle Huppert interpreta una sindaca francese che, prima della fine del suo mandato, vuole riqualificare una banlieue.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Prima ti sposo, poi ti rovino, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

George Clooney e Catherine Zeta-Jones in una commedia romantica. Una donna che colleziona mariti sposa l’avvocato che l’ha incastrata in una causa.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Black Water, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren in un film d’azione. Un agente preso in ostaggio si ribella con l’aiuto di un collega e di un prigioniero.

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jennifer Garner protagonista di un film d’azione nel quale una donna si fa giustizia da sola dopo lo sterminio della sua famiglia.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Intrigo: Samaria – L’omicidio di Vera Kall, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Terzo e ultimo capitolo dei film tratti dalla nota saga di romanzi. Una ragazza indaga insieme al suo insegnante sulla morte di un’amica.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Harry Haf: storia di un sopravvissuto, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Ben Foster in un biopic. Un pugile polacco è costretto a combattere con i suoi compagni di prigionia per intrattenere i nazisti.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Zack, cane eroe, ore 21:25 su Rai 1

Un cane aiuta il suo piccolo padroncino ebreo a fuggire da un campo di concentramento.

La porta rossa 3, ore 21:20 su Rai 2

Lino Guanciale ed Gabriella Pession nella terza stagione della serie.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

L’ora legale, ore 21:40 su Canale 5

Commedia con Ficarra e Picone. Il sindaco di un paesino siciliano risulta troppo “onesto” per i cittadini.

Io vi troverò, ore 21:20 su Italia 1

Storico film di azione con Liam Neeson. Un ex agente della CIA deve salvare la figlia che è stata rapita.

Edith, ore 21:15 su La7

La storia di una ragazzina che riuscirà a sopravvivere nei campi di concentramento nazisti.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

The wedding planner, ore 21:25 su Nove

Film romantico con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Un pediatra salva da un incidente un’organizzatrice di matrimoni che si innamora di lui.