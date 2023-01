Chiara Ferragni: “Sono gasata e non vedo l’ora di salire sul palco dell’Ariston”

L’influencer parla ai microfoni del Tg1, alla fine della sfilata a Parigi della collezione di haute couture di Schiaparelli. Maison che la vestirà nei giorni della kermesse

Emozionata ma pronta a “vincere la paura”, Chiara Ferragni non fa mistero dei propri sentimenti: “Ero spaventata, ora sono gasata e non vedo l’ora di salire sul palco di Sanremo” ha dichiarato ai microfoni del Tg1, alla fine della sfilata a Parigi della collezione di haute couture di Schiaparelli.

Sfilata, tra l’altro, che ha innescato molte polemiche sui social per via dell’uso di riproduzioni di animali e per una foto che l’influencer ha postato su Instagram in compagnia di Kylie Jenner e una testa di leone. Inutile tentare di spiegare, molti utenti non hanno digerito il fatto di esibire gli animali come trofei di caccia.

Intanto Ferragni è tornata a parlare del Festival di Sanremo, dove per l’occasione vestirà proprio Schiaparelli. In generale le primedonne del festival dovrebbero effettuare tre cambi d’abito a sera. E le regole, mai scritte, dicono che fino all’ultimo giorno i look e chi veste chi dovrebbe restare segreto. Ma per quanto riguarda Chiara Ferragni, il mistero è già stato svelato.