A luglio due date negli stadi, il 4 allo stadio Olimpico di Roma e il 20 allo stadio San Siro di Milano

Blanco annuncia un nuovo singolo con un criptico video social in cui appare in mutande mentre corre in un bosco con una strana armatura sul petto e sulle braccia. “Venerdì” scrive il cantante, rivelando il giorno d’uscita del brano. Nulla di più. Si tratterebbe del primo inedito dopo “Nostalgia”, uscito nel giugno 2022, a pochi mesi dal successo sanremese con Mahmood. Nei giorni scorsi Riccardo Fabbriconi, questo il suo vero nome, aveva “lanciato” altri indizi per comunicare l’arrivo di nuovi progetti musicali, facendo affiggere per la città di Milano alcuni misteriosi manifesti digitali con dei video trasmessi in loop, nei quali si poteva vedere la radiografia di un torace, con incastrata al suo interno la sagoma di un angelo, lo stesso del tatuaggio sul petto del giovane artista.

Sui manifesti anche alcune frasi, come “Mi fai sentire vivo, ogni volta che respiro”, che moltissimi fan hanno individuato come versi tratti da una nuova canzone in arrivo.

Dopo il grande successo del suo album d’esordio “Blu Celeste” del 2021 Blanco si prepara anche a pubblicare il suo secondo disco, annunciato pochi mesi fa comunicando le prime due attesissime date dei suoi concerti negli stadi, il 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo stadio San Siro di Milano. Top secret per il momento qualsiasi dettaglio anche dell’album, che si suppone possa arrivare in primavera.

Intanto il cantante si prepara a tornare sul palco di Sanremo come superospite insieme a Mahmood nella prima serata della kermesse il 7 febbraio.

UNA CARRIERA A TUTTA VELOCITA’

Classe 2003, bresciano, Blanco si è imposto all’attenzione del mondo musicale nel 2021 con i successi di “La canzone nostra” con Mace e Salmo e “Mi fai impazzire”, insieme a Sfera Ebbasta , arrivati al vertice della Top Singoli italiana e riuscendo, in pochissimo tempo, a collezionare decine di milioni di stream dominando le classifiche per mesi.

Con questi due brani ha totalizzato 11 dischi di platino e un disco d’oro e ricevuto attestati di stima da tutta la scena nazionale.

Un successo incredibile, che lo ha reso il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 14 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti. Il suo stile, fatto di contaminazioni pop melodiche e rap, che attingono dalla grande tradizione della canzone italiana, da Celentano a Modugno, passando per Gino Paoli e Battiato, ha conquistato l’intera scena musicale italiana.

Dopo il primo album “Blu celeste”, a settembre 2021 che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica degli album italiana ed è stato certificato disco d’oro dalla FIMI dopo una settimana per aver totalizzato oltre 25 000 unità di vendita a livello nazionale e disco di platino la settimana successiva, Blanco non si è più fermato. Prima lo strepitoso risultato a Sanremo, dove è risultato vincitore insieme a Mahmood con “Brividi”, che, con oltre 3,3 milioni di ascolti in 24 ore, ha stabilito il primato di brano con il maggior numero di riproduzioni in streaming raccolte in una giornata su Spotify in suolo italiano. E poi il “Blu celeste tour”, della scorsa estate, i cui biglietti sono stati polverizzati a distanza di pochissime ore dalla loro messa in vendita.