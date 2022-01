Paolo Bonolis mi ha aiutato così, la Bruganelli senza segreti

Parla la Bruganelli, moglie di Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip. Adesso racconta tutto senza segreti e senza filtri. Parla anche della sua carriera facendo una vera e propria operazione rewind. “Tutti pensano che mi abbia aiutato perché io volessi diventare famosa. Mi ha aiutato in un altro campo che era quello della produzione televisiva”, Sonia Bruganelli – produttrice tv e moglie di Bonolis – si racconta a RTL 102.5 News. “Paolo Bonolis mi ha aiutato nel campo della produzione televisiva”.

Durante l’intervista in radiovisione, l’opinionista di Signorini parla del suo primo incontro con Bonolis. “L’ho conosciuto in tv”, dice. Per loro la tv è stata galeotta. Sonia, in passato, ha posato come attrice di fotoromanzi sul settimanale Grandhotel. “Per mantenermi all’università facevo fotoromanzi, nell’ultimo anno di università l’ho conosciuto perché ho fatto delle promozioni nel suo programma”, racconta. E poi la passione per il piccolo schermo: “Ho avuto la fortuna che, appena diplomata, è uscita la nuova facoltà di Scienze della Comunicazione, non sono riuscita a entrare alla prima ondata, poi ho avuto la fortuna di poter studiare e iniziare a lavorare nel settore che mi piaceva, grazie all’incontro con quello che poi è diventato mio marito”.



Amata e odiata. Sicuramente imitata. Insomma, Sonia Bruganelli come opinionista spacca in due il pubblico. “Io cerco di essere un pochino normale, di dire quello che penso, credo che sia il motivo per cui Alfonso Signorini mi ha voluto lì, essendo un amante dei cambiamenti delle persone, un pochino tutti siamo influenzabili, ogni tanto provoco cercando di pungolarli un po’, questa cosa può piacere o no. In realtà sono dell’idea che non siamo tutti uguali”, racconta. E poi chiarisce la sua posizione sul Grande Fratello Vip: “Il 14 marzo finisce tutto, è quello che continuo a dire ad Adriana Volpe. Torno a fare la mamma!”.



Iltempo.it