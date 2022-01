LOL 2, Lillo presente come special guest

Fedez e Frank Matano saranno affiancati da Lillo, chiamato come special guest della seconda stagione della serie targata Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Poche settimane all’arrivo della seconda stagione di LOL. Nelle scorse ore il profilo Instagram della piattaforma di streaming ha annunciato la presenza di Lillo come special guest dei nuovi episodi della serie firmata Prime Video.



Fedez e Frank Matano conducono la seconda stagione di LOL, la serie che vede dieci comici darsi battaglia con l’obiettivo di rimanere seri.

Nelle scorse ore la produzione di LOL 2 ha svelato il ritorno di Lillo, presente nella prima stagione come concorrente, in qualità di special guest.

Il post ha annunciato: “Ebbene sì, Fedez e Frank Matano non potevano farsi mancare un asso nella manica. Riuscirà l’arma letale della risata Lillo a far cedere i nostri concorrenti?”.



Il cast della seconda stagione del programma vede la presenza di celebri volti della comicità italiana, ovvero Virginia Raffaele, CorradoGuzzanti, Diana Del Bufalo, MaccioCapatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, TessMasazza e Max Angioni.



Per quanto riguarda la data di distribuzione, il debutto della seconda stagione è fissato per il 24 febbraio.