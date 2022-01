In arrivo la seconda stagione di Màkari con Claudio Gioè

Da lunedì 7 febbraio, su Rai1, in visione la seconda stagione di Màkari, serie televisiva diretta da Michele Soavi. Ad interpretare il protagonista Saverio Lamanna è Claudio Gioè: giornalista appassionato d’investigazione di intricati. Piccionello nei panni di

Domenico Centamore, dal carattere creativo e sincero aiuterà il protagonista a risolvere i casi.



Saverio Lamanna è un personaggio tormentato con una carriera da scrittore che fatica a decollare e dai sentimenti per la sua giovane fidanzata Suleima (Ester Pantano), studentessa universitaria di architettura, che una volta finito il percorso si trasferisce a Milano per lavoro.



Un ambizioso progetto di riqualificazione del territorio la riporta però in pianta stabile a Màkari, da Saverio, il quale pare piuttosto infastidito dalla presenza sul luogo di Teodoro Bettini (Andrea Bosca), il ricco ed affascinante capo di Suleima.