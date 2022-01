Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: è nato Francesco

Il cantautore napoletano – che ha avuto il bimbo dalla nuova compagna Denise Esposito – ha dato l’annuncio con un tenero post su Instagram: la foto del cartellino di nascita accompagnato dalla scritta «Francesco, benvenuto alla vita»

Gigi D’Alessio a 54 anni è diventato papà per la quinta volta. Il cantautore napoletano, che ha avuto il bimbo dalla nuova compagna Denise Esposito, 29 anni, ha dato l’annuncio con un tenero post su Instagram: la foto del cartellino di nascita accompagnato dalla scritta «Francesco, benvenuto alla vita». Poi un cuore azzurro. Il piccolo è venuto alla luce nella Casa di Cura Ruesch di Napoli, pesa 3,24 chili ed è lungo 49,5 centimetri.



Il cantante, che ha avuto tre figli dalla prima moglie, Carmela Barbato, e uno da Anna Tatangelo, l’undicenne Andrea, è legato alla napoletana Denise da due anni. I due si sarebbero conosciuti durante un’esibizione di lui a Capri nella primavera 2020. Lei, sua grande fan, l’avrebbe incontrato dopo il concerto e l’avrebbe conquistato all’istante. Nata e cresciuta a Napoli, nonostante il fisico da modella Denise non sembra avere ambizioni nel mondo dello spettacolo: studia giurisprudenza e spera di diventare avvocato. Figlia di una famiglia tradizionale del sud, il papà (Salvatore) è generale di Brigata ed ha un fratello di 31 anni a cui è molto legata.



Della nuova compagna D’Alessio ha parlato per la prima volta lo scorso novembre, definendola «una ragazza dolcissima»: ««Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire». Il riferimento – anzi, la frecciatina – pareva essere rivolto alla ex Anna Tatangelo, che da parte sua chiacchierando con Silvia Toffanin a Verissimo si era detta piuttosto rammaricata di non aver saputo dell’arrivo del nuovo bebè dal diretto interessato: «Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli».

