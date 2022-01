Cyrano, il trailer del musical che conquisterà gli Oscar

La nuova trasposizione con Peter Dinklage de Il trono di spade ha già ammaliato i festival di mezzo mondo e ora punta agli Academy Awards. In arrivo nelle sale italiane il 3 marzo, l’uscita viene anticipata dall’incredibile trailer

Un capolavoro mozzafiato: senza alcuna reticenza o timidezza, Cyrano è uno dei titoli più apprezzati della stagione cinematografica. Il musical, riveduto dalla regia visionaria di Joe Wright (ormai specializzato in adattamenti letterari in costumi) vanta i costumi di Massimo Cantini Parrini, già candidato agli Oscar per Pinocchio.

In uscita il 3 marzo, questo racconto interpretato magistralmente da Peter Dinklage de Il trono di spade promette emozioni e azione, in un cocktail perfettamente miscelato, come anticipa già il trailer italiano.

Alla donna di cui Cyrano è segretamente innamorata, Rossana, presta il volto Haley Bennett, compagna del regista e icona pop fin dal momento in cui ha duettato con Hugh Grant in Scrivimi una canzone. Era suo il famoso saluto «Shanti Shanti» sul palco della commedia con Drew Barrymore e da allora ne ha fatto di strada, come dimostrano pellicole del calibro de I magnifici sette.

Il film, già presentato alla Festa di Roma, ha aperto la storica prima edizione del Red Sea International Film Festival, in Arabia Saudita: è stato scelto, infatti, come icona della filmografia occidentale e portabandiera di valori universali.

Le riprese del film si sono svolte in Sicilia, più precisamente a Noto, dov’è stata ricreata l’atmosfera impalpabile e al tempo stesso piena di contrasti di questo amore tormentato. Il protagonista, infatti, è un soldato intellettuale, eccelso con la spada quanto con la penna, eppure non riesce a dar voce ai suoi sentimenti per Rossana. Nel frattempo la ragazza viene travolta dal colpo di fulmine per un cadetto, Christian (Kelvin Harrison Jr.) e chiede all’amico di proteggerlo. Anche lei vive di letteratura e sogna un sentimento carico di trasporto e poesia, ma ignora che l’amato sia incapace di mettere nero su bianco un solo pensiero. Ecco allora che Cyrano diventa non solo messaggero ma anche autore delle missive romanticissime del ragazzo, iniziando un gioco travolgente ma pericoloso.

Il sottotesto è evidente: Cyrano pensa che la fisicità non lo renda degno di essere ricambiato e così si tormenta nell’ombra, fino a pagarne il prezzo.

La nuova versione di questo potente archetipo incanta, strega, commuove e sconvolge in un impeto di battaglie, sentimentali e non.

Complice la colonna sonora dei The National, band indie-rock americana, che conferisce alla storia un impatto senza precedenti, il mosaico visivo conferma Joe Wright come un maestro dell’evocazione. E così il testo teatrale di Edmond Rostand si stacca dal contesto dell’Ottocento e arriva al pubblico contemporaneo con una forza nuova e rinnovata. Lo promettono le prime immagini del trailer e non deludono.

Non solo tutti i protagonisti sono in lotta con se stessi per trovare la propria identità, ma a peggiorare la situazione ci si mette anche De Guiche (Ben Mendelsohn de L’ora più buia), un ricco signorotto che pretende sottomissione non solo nel ruolo pubblico ma anche tra le mura domestiche. Convinto che il denaro attragga un potere sconfinato, ha posato lo sguardo su Rossana e di certo non accetta un no come risposta.

L’animo umano, allora, viene dipinto in ogni sfumatura, nelle più bieche bassezze come nelle maggiori espressioni poetiche. Due ore vorticose, intense e immaginifiche.



