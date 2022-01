Arriva la quarta edizione di My Selection, la linea di hamburger premium di McDonald’s

Firma la comunicazione Leo Burnett





Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, tornano per il quarto anno gli hamburger creati da McDonald’s e selezionati da Joe Bastianich. All’intramontabile BBQ, si aggiungono due nuove ricette: Chicken Asiago DOP, con 100% petto di pollo italiano avvolto in una croccante panatura e Montasio DOP & Pancetta, con 180 grammi di succosa carne bovina da soli allevamenti italiani. Realizzati con ingredienti di qualità, tra cui prodotti a marchio DOP e IGP, i nuovi My Selection sono pronti a sorprendere tutti con il loro gusto unico.



Per lanciare gli hamburger McDonald’s migliori di sempre, Leo Burnett firma una campagna integrata. Il piano di comunicazione, la cui strategia e pianificazione è curata da OMD, prevede uno spot da 30’’ per l’intera gamma, a cui si uniscono uno da 20’’ e due da 15’’ dedicati ai singoli hamburger, che vivono in tv e sul web attraverso una campagna che coinvolge tutte le emittenti nazionali e i maggiori siti web. In ogni spot è Joe Bastianich a presentare la nuova selezione, esaltandone gli ingredienti italiani DOP e IGP. Lo stesso Bastianich è protagonista di una serie di contenuti che vivono sui canali social e che raccontano i momenti focali caratterizzanti il food event e la qualità che contraddistingue gli ingredienti e la preparazione degli hamburger My Selection.