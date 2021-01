Godzilla vs Kong, il trailer del primo film dell’anno che potrebbe uscire al cinema

Ecco il primo trailer ufficiale dell’attesa pellicola da Adam Wingard di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures che unisce le due icone del MonsterVerse. Godzilla e Kong, avversari mitici destinati a una battaglia che cinematograficamente non ha precedenti. Il film potrebbe essere il primo titolo a segnare il ritorno nelle sale anche in Italia.

Faccia a faccia tra due icone del cinema: Godzilla vs Kong. Il primo trailer ufficiale dell’attesa pellicola da Adam Wingard di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures è finalmente disponibile. È un film importante perché punta a uscire nelle sale anche in Italia, dpcm permettendo. Godzilla e Kong, avversari mitici destinati a una battaglia che cinematograficamente non ha precedenti. Il film unisce sotto l’universo narrativo del MonsterVerse,



I due filoni proponendosi come sequel ufficiale di “Godzilla II – King of the Monsters” del 2019 e “Kong: Skull Island” del 2017. È il trentaseiesimo film su Godzilla, il dodicesimo su King Kong.

La trama di Godzilla vs Kong

In un viaggio pericoloso per trovare la vera casa di Kong, la spedizione si troverà di fronte un Godzilla infuriato che sta seminando distruzione nel mondo. Lo scontro tra i due mostri è in realtà istigato da forze invisibili che porterà i due titani al centro della Terra, nel suo profondo, tra mostri perduti e dimenticati.

Il cast del film

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård (“Big Little Lies”, “La tamburina”), Millie Bobby Brown (“Stranger Things”), Rebecca Hall (“Christine”, “La genesi di Wonder Woman“), Brian Tyree Henry (“Joker”, “Spider-Man: Un nuovo universo”), Shun Oguri (“Weathering with You – La ragazza del tempo”), Eiza González (“Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Julian Dennison (“Deadpool 2”), con Kyle Chandler (“Godzilla II: King of the Monsters”) e Demián Bichir (“The Nun: La vocazione del male”, “The Hateful Eight”). Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”) ha diretto il film da una sceneggiatura di Eric Pearson (“Thor: Ragnarok”) e Max Borenstein (“Godzilla II: King of the Monsters”, “Kong: Skull Island”), da una storia di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar”) e Michael Dougherty & Zach Shields (“Godzilla II: King of the Monsters”), basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO CO., LTD . Il film è stato prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull e Brian Rogers, mentre Jay Ashenfelter, Herbert W.Gains, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira sono i produttori esecutivi.

Gennaro Marco Duello, Cinema.fanpage.it