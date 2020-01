Taylor Swift rivela: “Ho sofferto di disturbi alimentari”

In arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix il 31 gennaio “Miss Americana”, il film documentario incentrato sulla vita della celebre star della musica pop Taylor Swift. Il nuovo progetto sarà un’occasione unica per i fan della cantante statunitense per conoscere la persona che si nasconde dietro la celebrità. La cantautrice ha spesso rivelato di soffrire dei pregiudizi sul suo stile di vita e della sua vita privata, soprattutto da parte dei media. Il documentario ha infatti, come tema principale, oltre al suo processo creativo come cantante, anche tutte le sfaccettature del suo carattere, i valori con i quali è cresciuta e tutte le sue fragilità. Il 23 gennaio è stato presentato per la prima volta l’anteprima del film al Sundance Film Festival nello Utah, Stati Uniti. Durante la prima proiezione, la Swift ha confessato alcuni dettagli della sua sfera privata ancora sconosciuti al grande pubblico.

“Per tutta la mia carriera i responsabili delle case discografiche mi hanno sempre detto ‘Una brava ragazza non impone le sue opinioni su quelle degli altri. Una brava ragazza sorride, saluta e ringrazia’. Sono diventata la persona che tutti volevano vedere”. La cantante ha deciso di mettersi a nudo e di raccontare i suoi complessi e periodi difficili vissuti durante la sua carriera. Taylor ha raccontato, in alcune parti del suo film, i suoi problemi legati all’alimentazione. In una scena del documentario, appaiono alcune persone che lanciano accuse nei confronti della cantante per la sua esagerata magrezza: “Taylor è troppo magra, mi dà fastidio”. Successivamente, il colpo di scena: le dichiarazioni della Swift ha sconvolto il pubblico in sala. La statunitense ha ammesso di aver sofferto per svariati anni di disturbi alimentari.

Dichiarazioni molto forti quelle pronunciate dalla cantautrice alla prima del suo documentario. “Non avrei mai voluto parlarne, e mi da fastidio parlarne ora. Ma raccontando tutto quello che facevo e che faccio nella mia vita, allora prende senso rivelarlo” ha affermato Taylor. La popstar ha infatti sofferto per un lungo periodo di problemi alimentari. “Non era bello per me vedere le immagini di me stessa ogni giorno. Ci sono state volte in cui vedevo di avere una pancia troppo grossa, e mi dicevano che sembravo incinta. Questo mi dava fastidio, e volevo ‘morire di fame’, così ho smesso di mangiare”.

