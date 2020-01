Hit parade, Cip! si conferma in vetta

Brunori Sas con Cip! si conferma per la seconda settimana consecutiva in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Jfk, e bissa anche il primo posto tra i vinili. Stabili sul podio anche 23 6451 di Tha Supreme e Persona di Marracash al terzo.

Entra direttamente al quarto posto Eminem, con l’album uscito a sorpresa Music To Be Murdered By, titolo ispirato al maestro dell’orrore Alfred Hitchcock. Quinto gradino, senza variazioni rispetto a una settimana fa, per il gruppo trap FSK Satellite, con FSK TRapshit revenge, seguito da Rocco Hunt con Libertà.

Scivola di due posizioni Ultimo con Colpa delle favole, da 42 settimane in classifica, settimo davanti ad Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, pronto a cimentarsi come ospite fisso del festival di Sanremo. Chiudono la top ten Salmo, con la versione live di Playlist, e Mina e Ivano Fossati con l’album che porta il loro nome. Primo tra i singoli Boogieman di Ghali in duetto con Salmo.

ANSA