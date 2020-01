Gwyneth Paltrow ha ideato una candela che profuma come la sua vagina. Ma da dove viene quest’idea, che l’attrice considera rivoluzionaria?

Come riporta LadBible, Paltrow ne ha parlato durante un talk show notturno con Seth Meyers, durante il quale ha rivelato la genesi di quest’oggetto molto particolare, venduto da Heretic: una candela che ha registrato immediatamente il sold out, nonostante abbia un costo non trascurabile di 75 dollari.

Tutto è iniziato con un dialogo scherzoso tra Paltrow e il profumiere Douglas Little. “Ho sentito l’odore di questa cosa meravigliosa – ha spiegato l’attrice – e ho detto: odora di vagina. E stavo scherzando ovviamente. Avevamo preso dei funghi allucinogeni. No, non è vero”. In questo modo, Paltrow ha colto l’occasione di parlare non solo della sua candela profumata alla vagina, ma anche dei funghi che sono al centro di un episodio della sua docu-serie su Netflix “The Goop Lab”, che tratta della sua azienda di prodotti naturali Goop.

L’attrice ha anche spiegato come consideri la sua candela sovversiva: molte donne sono cresciute provando un senso di vergogna nei confronti dell’organo sessuale femminile e del suo odore, così Paltrow ha voluto ribaltare un retaggio con il profumo di una candela. Proposta che, per la verità, è fatta con una miscela di geranio, bergamotto, cedro, rosa damascena e semi di ambretta – non si avvale quindi di nessun vero e proprio fluido corporeo.

Paltrow è fidanzata con Brad Falchuck, co-creatore con Ryan Murphy di molte serie televisive di successo, tra cui “Glee” e “American Horror Story”. Nel 2019, tra le creazioni Murphy-Falchuck, c’è la serie tv “The Politician”, che parla di un giovane, interpretato da Ben Platt, alle prese con la costruzione di una carriera politica. La madre adottiva del protagonista è interpretata proprio da Paltrow, che ha regalato agli spettatori una performance interessante e sorprendente.

Attualmente Paltrow coniuga l’attività cinematografica e televisiva con quella imprenditoriale.

Elisabetta Esposito, ilgiornale.it