Eleonora Giorgi: “Mio figlio Paolo Ciavarro non è raccomandato! In realtà lui ha fatto tutto alle spalle mie e di suo padre Massimo Ciavarro”

Eleonora Giorgi parla del figlio Paolo Ciavarro, avuto con il suo secondo marito Massimo Ciavarro. L’attrice 66enne non si stacca un momento dalla tv: guarda con tenerezza il suo ragazzo 28enne, ora nella Casa del GF Vip. “Paolo ha una sensibilità interiore che raramente hanno gli uomini”, confessa a Novella 2000. Poi precisa: “Non è raccomandato!”.

“Poverino da quando ha iniziato a muovere i primi passi gli dicono che è raccomandato! In realtà lui ha fatto tutto alle spalle mie e del padre”, chiarisce Eleonora Giorgi al settimanale. “In passato voleva fare il calciatore: giocava nelle giovanili della Roma fino a quando un infortunio non lo ha fermato – racconta – Così ha studiato Economia e per un periodo ha pensato che sarebbe diventato un procuratore sportivo per rimanere nell’ambiente del calcio. Dopo la laurea è volato a Londra per sei mesi”.

In Inghilterra Paolo Ciavarro ha lavorato per un’azienda. Tutto è cambiato al suo ritorno. “Quando è tornato avrebbe dovuto decidere il suo futuro. In quel momento è stato chiamato per Forum – continua Eleonora Giorgi – Ha messo me e suo padre davanti il fatto compiuto. Per me è stata quasi una doccia gelata”.

“Paolo ha fatto una scelta”, sottolinea ancora. Lei avrebbe preferito che sia Andrea Rizzoli, il suo primogenito che fa l’autore televisivo, che Paolo, al contrario di lei, avessero un mestiere sicuro. “Quindi pensi quanto mi infastidisco quando sento dire che è raccomandato”, sbotta l’artista.

Eleonora confessa anche una cosa finora mai detta: Massimo Ciavarro ha sempre nascosto a Paolo che, quando aveva 16 anni, gli era stato proposto di partecipare ad alcuni provini per delle fiction. I suoi genitori hanno detto di no. “Quando ha iniziato la gavetta però lo abbiamo sostenuto – precisa – E siamo grati, parlo anche a nome di suo padre, della fiducia che gli hanno dato sia Barbara Palombelli che Maria De Filippi: non poteva avere due mamme ‘professionali’ migliori”. La Giorgi ora è contenta che il figlio sua al GF Vip: “Ma anche in questo caso ho saputo tutto a cose fatte”.

