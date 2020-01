Belen pubblica le foto da bambina: “Diciamo che non è cambiato niente”

La showgirl condivide su Instagram alcuni scatti della sua infanzia insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias

Un tuffo nel passato per Belen Rodriguez. La showgirl argentina pubblica alcune foto della sua infanzia. “Diciamo che non è cambiato niente”, scrive a margine degli scatti, dal momento che nelle immagini si diverte a posare proprio come avrebbe fatto negli anni avvenire grazie alla sua carriera di modella.

E’ una Belen in miniatura quella che scopriamo nelle foto condivise su Instagram. La somiglianza con la fisionomia di oggi è evidente. I grandi occhioni verdi sono gli stessi. Eccola dunque mentre si improvvisa fotomodella con una cappello di paglia sul letto o con un pareo in riva al mare. Con lei anche i fratellini Jeremias e Cecilia, inseparabili ancora oggi. A scattare sono probabilmente i genitori Gustavo e Veronica Cozzani.

Da allora, ne ha fatta di strada Belen. Volata dall’Argentina all’Italia in cerca di fortuna nel mondo della moda, ora è una delle showgirl più apprezzate della tv italiana e conta ben 8 milioni di follower su Instagram. Ma il successo non si ferma alla vita professionale, visto che ora è mamma lei stessa del piccolo Santiago, avuto sei anni fa dal marito Stefano De Martino, con cui sta vivendo un intenso ritorno di fiamma.

Today.it