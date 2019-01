Da domani ci sarà, su Zelig tv, “Italian Stand Up”

I migliori comici italiani di Stand-Up Comedy arrivano su Zelig TV con “Italian Stand Up”, il nuovo format in onda in prima tv assoluta da domani, alle 22.30, sul canale 63 del DTT. Sei puntate da 50 minuti ciascuna che accendono i riflettori su alcune delle più divertenti e interessanti voci della stand up comedy italiana: Daniele Raco, Daniele Tinti, Luca Cupani, Davide Calgaro, Renato Minutolo e Daniele Fabbri.

Un appuntamento settimanale ogni sabato, realizzato nello storico cabaret di Viale Monza 140, dove i sei comici – uno a puntata – si esibiscono nella stand-up comedy, genere di intrattenimento dal vivo di tradizione anglo-americana che da qualche tempo si sta diffondendo con successo anche in Italia. Zelig TV non poteva che cogliere al volo questa nuova tendenza confermando così il suo ruolo di fucina creativa e polo attrattivo di tutto ciò che si muove nel mondo della comicità.

In scena, l’essenziale: un palco spoglio, un microfono a filo e un comico con un monologo dissacrante e senza censure, basato sul suo vissuto personale, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico raccontando a ruota libera il proprio punta di vista sul mondo. Religione, razzismo, droga, sessualità ma anche problemi quotidiani e di relazione, una varietà di temi e idee che spesso nessuno ha il coraggio di esprimere, vengono qui trattati in maniera spudorata e senza retorica, facendo emergere vizi e costumi dei nostri giorni.

Il cast del programma è formato da sei talenti della stand-up comedy italiana e della comicità in generale, tra volti noti e nuove leve. Si parte domenica 26 gennaio con Daniele Raco, già conosciuto nell’ambiente della scena comica italiana, stand up comedian da sempre, ben prima che fosse una moda, porterà in scena un monologo sulla verità e le sue implicazioni nella vita. A seguire nei sabati successivi Daniele Tinti, giovane ma già un habitué dei palchi di tutta Italia e di svariati programmi televisivi; Luca Cupani, bolognese emigrato a Londra, primo italiano a vincere a Edimburgo il concorso So You Think You’re Funny?, grazie al quale ha potuto partecipare al festival Just for Laughs di Montreal; il giovanissimo Davide Calgaro, classe 2000, vero fenomeno della comicità, autore e interprete dei suoi monologhi con i quali si è già guadagnato premi in importanti festival di cabaret del paese; Renato Minutolo, tra i più apprezzati stand up comedian della scena nostrana e nerd appassionato di scacchi; Daniele Fabbri, noto interprete e autore di stand up comedy, figura poliedrica che ha fatto della satira religiosa la sua firma.