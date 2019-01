Uomini e Donne sbarca in prima serata: scelta e festa di fidanzamento in villa

Uomini e Donne verrà trasmesso in prima serata: le scelte dei tronisti andranno in onda sulla Rete Ammiraglia Mediaset e si svolgeranno in una villa da favola, con tanto di festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini

Uomini e Donne conquista la prima serata di Canale 5: il dating show di Maria De Filippi, che solitamente va in onda alle 14.45 dal lunedì al venerdì è pronto a far sognare i telespettatori con la tanto attesa ‘scelta’ dei tronisti che non avverranno come accade di consueto nello studio, ma in una favolosa villa, con tanto di ‘event planner’ d’eccezione, cioè Valeria Marini e due madrine altrettanto note a chi segue il programma dedicato all’amore, Gemma Galgani, direttamente dal trono over, e Giulia De Lellis, ormai lanciatissima influencer, dopo aver mosso i primi passi proprio a Uomini e Donne.Secondo i promo che vanno in onda proprio in queste ore sulla Rete Ammiraglia Mediaset, la prima a mettersi i gioco sarà Teresa Langella, che ha partecipato, in veste di tentatrice, all’ultima edizione di Temptation Island. La giovane, dopo il suo percorso da tronista, è rimasta con due corteggiatori, anche loro provenienti dal docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia. Si tratta di Antonio Moricone e Andrea Dal Corso: dopo tira e molla, uscite dallo studio e corse per ritrovarsi, Teresa è giunta alla fine e ha voglia di comunicare la sua scelta.Teresa passerà due giorni in una villa da favola: i corteggiatori non si incontreranno, ma la tronista potrà trascorrere del tempo con l’uno o l’altro, e entrambi i ragazzi avranno la possibilità di vedere cosa succedere con il ’nemico’. Poi ci sarà il momento decisivo: in una sala tutto sarà organizzato per una festa di fidanzamento e con la tronista ci saranno la famiglia e gli amici. Anche i corteggiatori avranno la possibilità di invitare i propri cari alla scelta, che probabilmente andrà in onda di venerdì.La tronista si recherà dalla ‘non scelta’ e dovrà comunicare la sua decisione a cospetto anche della famiglia, che subirà quindi il rifiuto insieme al giovane. Poi si recherà dal ragazzo che vuole al suo fianco e comunicherà la scelta. Non saprà subito se si tratta di un sì o un no: a mezzanotte, se il corteggiatore ricambia Teresa si recherà nella sala principale e la festa di fidanzamento avrà inizio. Il tutto seguito da Giulia e Gemma, anche se non è stato precisato il ruolo preciso delle due donne, e la Marini che avrà l’onere e l’onore di organizzare una festa meravigliosa. Se il ragazzo non arriverà, allora sarà un no e di certo la favola non avrà il suo lieto fine.Lo stesso accadrà anche a Ivan, Luigi e Lorenzo, che ha messo in scena da poco una finta scelta. Andrea Cerioli, invece, non ha aspettato il momento e ha già scelto Arianna in studio, tanto che si è sospettato che i due avessero un accordo. Ma per gli altri tronisti la parte più difficile ma anche la più bella deve ancora arrivare.

Francesca Ajello, ilgiornale.it