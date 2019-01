Domani Rai1 trasmetterà il consueto appuntamento con “Italia Sì!”

Marco Liorni, sabato 26 gennaio alle 16.40, torna al timone di un altro imperdibile appuntamento con il podio più atteso del sabato pomeriggio di Rai1, quello di Italia Sì! Al suo fianco la squadra di “saggi” più amata della tv: Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi. Tre personaggi che, grazie ai loro interventi, al desiderio di mettersi in gioco hanno conquistato il pubblico in studio e quello a casa.

Italia Sì è uno show innovativo con protagoniste storie, volti emozioni, problemi quotidiani e soluzioni, ma soprattutto persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti a un pubblico popolare e ai «saggi» del programma.

Al centro della scena in ogni puntata un corner, un podio dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. Tante e varie le storie da raccontare ogni settimana: da persone che vogliono raccontare un’avventura o una disavventura, chiedere aiuto, portare avanti una battaglia, fare una denuncia, portare una testimonianza o un punto di vista inedito. Da chi sta portando avanti da tempo una dura battaglia personale, a chi ha inventato qualcosa e vuole mostrarlo a tutti. La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta salendo sul podio di Italia Sì. Marco Liorni ha il compito più arduo, quello di tenere le redini del racconto: un flusso continuo e inarrestabile di: emozioni, ricordi, fotografie e perché no a volte sogni. Tra condivisione e interrogativi si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti.