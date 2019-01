Vieni da Me, puntata numero 100 per Caterina Balivo: ci sarà una super sorpresa

Puntatona speciale per Vieni da me di Caterina Balivo. Oggi – venerdì 25 gennaio – alle ore 14 su Rai 1 verrà celebrata la puntata numero 100 del programma del pomeriggio della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Per l’occasione, in studio insieme alla conduttrice del programma sarà parte del cast della soap opera Il Paradiso delle signore. Ci saranno i protagonisti di questa soap, con loro Gianmarco Tognazzi, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Giorgio Lupano e tanti altri. Appuntamento a partire dalle ore 14 su Rai1.

