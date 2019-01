Ultime dalla musica. Arriva Ruvio con “Concedetemi un giorno”

Vi proponiamo una bella novità dal mondo della musica. È uscito da poco il nuovo singolo del cantautore Ruvio. Il brano si intitola Concedetemi un giorno e Ruvio lo ha cantato in coppia con Eleonora Tosto. Si tratta di una struggente momento poetico che parla dell’inquietudine di un uomo. Un uomo solo che non trova più il coraggio nemmeno di rischiare, di parlare, di lasciarsi affogare. Si perde e si ritrova solo nella sua fatica inutile; implora aiuto, a se stesso, per dimenticare la vertigine, l’assenza, la vista di quel confine tra la vita e il vuoto. Proprio quando decide di farla finita, in un attimo ben preciso, tutto si ricompone e si annienta in un grido: “portami a nuotare in mezzo al mare”. Il senso vero delle cose, alla fine, lo ritrova solo con un giorno di paura. La paura di volare. Un uomo solo non trova più il coraggio nemmeno di rischiare, di parlare, di lasciarsi affogare. Si perde e si ritrova solo nella sua fatica inutile; implora aiuto, a se stesso, per dimenticare la vertigine, l’assenza, la vista di quel confine tra la vita e il vuoto. Proprio quando decide di farla finita, in un attimo ben preciso, tutto si ricompone e si annienta in un grido: “portami a nuotare in mezzo al mare”. Il senso vero delle cose, alla fine, lo ritrova solo con un giorno di paura. La paura di volare. Vi invitiamo caldamente ad ascoltare il pezzo: vi stupirà e conquisterà la meravigliosa composizione musicale, scritta e cantata da questa scintillante stella del firmamento musicale.