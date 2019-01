Ascolti tv, stravince “Che Dio ci aiuti”

Continua il grande successo di pubblico per la quinta serie di “Che Dio ci aiuti”. L’ appuntamento con la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci ha ottenuto un seguito complessivo di 5 milioni e 215mila spettatori pari al 22% di share. In particolare il primo episodio ha raggiunto 5 milioni e 575mila telespettatori e il 21,40% di share, mentre il secondo è stato visto da 4 milioni e 848mila spettatori per uno share del 22,64%.

Bene, su Rai2 “Freddie – Morgan racconta i Queen”, lo speciale dedicato alla mitica band rock fondata da Freddy Mercury, che ha totalizzato 1 milione e 580mila spettatori e il 6,81% di share.

Su Rai3, infine, “La verità negata”, film drammatico del 2016 con Rachel Weisz e Tom Wilkinson, è stato visto da 1 milione e 300mila spettatori, pari ad uno share del 5,2%.

Sempre molta attenzione per l’informazione Rai: lo “Speciale Tg1” in diretta dal Qurinale per la celebrazione della Giornata della Memoria, ha totalizzato oltre un milione di telespettatori e il 12,5% di share. L’edizione delle 20 del Tg1 ha totalizzato invece 5 milioni e 680mila spettatori e il 23,9% di share, mentre l’edizione delle 13 del Tg2 è stata vista da 2 milioni e 457mila spettatori, con il 16,6% di share e il Tg3 delle 19 si è attestato al 11,9% di share, pari a 2 milioni e 299mila spettatori, saliti a 2 milioni e 735 mila (12,64% di share) nelle successive edizioni regionali curate dalla TGR.

In seconda serata, su Rai1, la puntata di ieri di “Porta a porta” è stata vista da 1 milione e 393mila spettatori, con il 14,1% di share.

In grande evidenza, sempre sulla rete ammiraglia, sia “L’Eredità” nel preserale, con un ascolto di 5 milioni e 149mila spettatori e il 24,7% di share, che “I Soliti Ignoti – Il ritorno”, che ha conquistato 5 milioni e 498mila spettatori e il 20,9% di share.

Da segnalare, infine, per le reti specializzate, le ottime performance di Rai Yoyo, che con il 2,6% di ascolto medio tra le 7 e le 9 si è posizionata al quarto posto tra le reti nazionali più viste in quella fascia oraria.

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 9 milioni e 825mila spettatori e il 37,6% di share, e le 24 ore, con un ascolto medio di 4 milioni e 075mila spettatori e uno share del 37,1%.