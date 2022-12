“Grande Fratello Vip” è scontro aperto tra Dana Saber e Milena Miconi

La modella si sfoga con Andrea Maestrelli dopo aver ricevuto un consiglio da parte dell’attrice

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” le tensioni tra Dana Saber e Milena Miconi non sembrano destinate a cessare in tempi brevi. Dopo il loro accesissimo scontro, la modella italo-marocchina si è legata al dito la provocazione di Milena e sembra non tollerare la sua presenza. Anche un semplice commento e consiglio dell’attrice durante un gioco proposto da Andrea la irrita, spingendola a risponderle con sprezzo: “Cosa sono questi consigli che mi dà? Non ci parlo con lei” dice poco dopo confidandosi con il calciatore.

Dana non sembra intenzionata a perdonare Milena e vorrebbe a tutti i costi evitare di interagire con lei: “Non mi deve parlare, mi ha ferita già. Viene sempre qua a pizzicarmi, lo fa sempre”. La modella è convinta che Milena ce l’abbia con lei e non crede affatto nella sua buona fede.

Secondo lei, l’attrice avrebbe l’abitudine di ascoltare le conversazioni altrui per individuare i punti deboli degli altri e poi provocarli al momento giusto. Andrea non la pensa come lei e la invita ad affrontare la questione con più leggerezza e pacatezza ma Dana non accetta il suo consiglio. Il suo risentimento è troppo per poterci mettere una pietra sopra: “Nessuno mi ha toccato in profondità come questa donna”.

A pochi giorni dal suo ingresso Dana sembra avere le idee chiare sulle persone con cui vuole o non vuole avere a che fare e la sua presenza nella Casa non è di certo passata inosservata.