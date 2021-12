Harry e Meghan: la prima foto di Lilibet Diana nella cartolina di Natale

Dopo i Cambridge, i reali di Monaco, e quelli di Spagna, all’appello, mancava solo la loro – attesissima – Christmas card, e ora finalmente è arrivata. I duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno aspettato infatti l’antivigilia per condividere la loro foto di Natale, e mostrare al mondo per la prima volta la figlia Lilibet Diana Mountbatten Windsor, nata il 4 giugno 2021.



Per sei mesi la piccola è stata protetta dal vortice mediatico e nessuna immagine della bambina era mai stata divulgata prima. E ora eccola, a sei mesi, sorridente in braccio alla madre, mentre il primogenito Archie, due anni, in braccio a Harry, condivide con il padre la stessa sfumatura ramata nei capelli. Nello scatto di Alexi Lubomirski, già autore di alcune foto ufficiali della coppia, i Sussex sono ritratti in jeans, camicie e pull, scalzi, i volti rilassati e lo stile décontracté.



“Archie ci ha resi padre e madre”, ha scritto la coppia sul post.“E Lily ha fatto di noi una famiglia”.



Vogue.it