Finalmente Gabriella e Jacques potranno riabbracciare mamma Charlène, anche se per poche ore

Come un puzzle, si va componendo tassello dopo tassello il quadro delle condizioni di Charlène di Monaco. Sappiamo ormai che la principessa, consorte di Alberto II, non sta bene. Dopo un’assenza dal Principato lunga ben 10 mesi, era tornata a casa il 7 novembre per poi ripartire quasi subito, diretta verso una clinica svizzera dove sta cercando di recuperare la salute fisica e psichica. Ma finalmente è arrivato un comunicato dal palazzo reale in cui si annuncia una bella sorpresa per Charlène: Alberto e i gemellini Gabriella e Jacques andranno a trovarla in Svizzera per le festività di Natale.

Tra le righe del comunicato, riportato da Nice Matin, si può trovare anche un cenno alle attuali condizioni di Charlène: «La convalescenza prosegue in modo soddisfacente e incoraggiante, anche se per il completo ritorno in salute servirà ancora qualche mese. Quando sarà completamente ristabilita, con immenso piacere la principessa tornerà a condividere momenti di convivialità con i monegaschi». Queste parole confermano che il momento del ritorno a casa non è ancora arrivato e forse non è molto vicino. Sicuramente, come già annunciato dagli esperti, avverrà nell’anno nuovo, ma non necessariamente a gennaio.



Unica certezza è che il 2021 si sta confermando per Charlène come un lungo calvario: ha passato molti mesi in Sudafrica, il suo Paese natale, per motivi di salute che non le permettevano di tornare in famiglia. Dopo il rientro, il soggiorno al Rocher, come i monegaschi chiamano la vecchia rocca su cui è costruito il palazzo, è stato molto breve e lo stesso può dirsi della felicità di Alberto e dei piccoli Jacques e Gabriella. Il ricovero nella clinica, nel tentativo di ritrovare la salute perduta, ha tenuto Charlène lontana da eventi pubblici e personali molto importanti: le celebrazioni per la Festa Nazionale di Monaco, la presentazione dell’albero di Natale del principato e soprattutto il settimo compleanno dei figli. Poi è arrivata la cartolina natalizia della famiglia reale, ma anziché essere una foto è un ritratto, e questo ha fatto subito pensare che per la principessa la guarigione non fosse proprio vicina. Se per Charlène l’anno non è stato facile, tanto meno lo è stato per Alberto e per i loro figli, che sono stati visti sempre più tristi negli ultimi tempi.

Però finalmente una piccola speranza si accende: anche se Charlène non tornerà prima di qualche mese a Monaco, almeno i piccoli Jacques e Gabriella potranno presto riabbracciarla per qualche ora.



