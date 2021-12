Eva Kant: lo stile à la Diabolik è attuale (e glamour) più che mai

Lo stile di Eva Kant è sulla bocca di tutti. E questo grazie al film appena uscito nelle sale dei Manetti Bros che celebra il fumetto delle sorelle Angela e Luciana Giussani. La pellicola ha già conquistato tantissimi in questo primo weekend nelle sale, e tutti sono rimasti folgorati da lei: Miriam Leone aka Eva, la bellissima ladra a fianco di Diabolik.



Sexy, scaltra e sempre impeccabile (come il suo chignon, del resto) si veste con jumpsuit nere (ovviamente stretch) quando è in azione e abiti glamour nelle serate off-duty. Eva Kant è, da sempre, considerata un’icona di stile e sensualità e anche Miriam, entrata nei suoi panni per interpretare il film, si è lasciata ispirare da lei e ha sfoggiato, per la prima proiezione al cinema Odeon di Bologna, un look Chanel che, siamo sicuri, anche Eva avrebbe tanto amato.



E gli accessori? Di sicuro una ladra che si rispetti non può non amare i gioielli lussuosi. Per questo Eva Kant veste nel film parure preziosissime di Bulgari. In questa scena, per esempio, fa sfoggio di una parure della collezione Serpenti Tubogas in oro rosa e diamanti, bracciali e anelli della collezione Serpenti Viper in oro bianco e diamanti e oro rosa e madreperla e un orologio in oro giallo con orecchini e anelli in oro rosa, rubellite e diamanti della collezione Serpenti Seduttori.



Sembra che lo stile à la Diabolik non si sia fermato al cinema e abbia già conquistato anche il mondo della moda, Chiara Ferragni e Mariacarla Boscono in primis. Vi ricordate il loro look total pizzo che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa? L’imprenditrice e la top model italiana con la tuta lace sembrano due moderne (e sexy) Eva Kant.



Ma come si veste una ladra fashionista durante le feste? Noi abbiamo raccolto qualche idea dalle sfilate e abbiamo scoperto che le tutine aderenti sono un vero must della stagione (facciamo un piccolo spoiler annunciandovi che lo saranno anche nelle collezioni Primavera-estate 2022).

E poi, qui sotto trovate anche tanti capi e accessori da perfetta Eva Kant per stupire tutti con outfit glamour che mixano stile dark e bon ton, proprio come quello di questa icona del fumetto anni Sessanta.



