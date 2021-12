Cinque nuove canzoni di Natale da aggiungere in playlist

Natale è tempo di amore, relax, di ritrovarsi con i propri cari, di giocare, di condividere sapori e momenti, ma anche di cantare e ballare scartando i regali. Per questo abbiamo scelto cinque canzoni di Natale fresche di release, che potrete subito aggiungere anche alla vostra playlist più tradizionale. Oppure dilettarvi a guardare i video: romantici, ironici, divertenti e pieni zeppi di star!



1.Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas



«I feel it when it comes

Every year helpin’ us carry on

Filled up with so much love

All the family and friends are together where we all belong

Merry Christmas, everyone»



Con una coppia così si va sul sicuro: Ed Sheeran ed Elton John sono una piacevolissima scoperta di questo Natale 2021 con tanto di campanelle, armonie festive, arrangiamenti gioiosi ad accompagnare la loro Merry Christmas. Una canzone scritta a quattro mani che celebra la loro decennale amicizia e il cui video, scritto da Jason Koening, Jenny Koening e Ed Sheeran, circa molti film classici di Natale, da Last Christmas degli Wham a Merry Christmas di Shakin’ Stevens, Stay Another Day degli East 17 e molti altri. In più, iil ricavato delle vendite durante tutto il periodo natalizio verra’ devoluto alla Ed Sheeran Suffolk music foundation e alla Elton John aids foundation e che generoso Natale sia!



2. Gary Barlow and Sheridan Smith – How Christmas is Supposed to Be



«The voices way too loud

Emotions up and down

Searching hard to find some light»



Un video che più natalizio di così non si può accompagna il brano che il leader dei Take That Gary Barlow ha sfornato con Sheridan Smith. Un grande classico della tradizione, da canticchiare mentre si impacchettano gli ultimi regali o ci si lascia travolgere dallo spirito del Natale. O sì, anche se nel bel mezzo di scintillii e festeggiamenti scatta, come spiega il brano, anche qualche piccola crisi amorosa.



3. Jimmy Fallon, Ariana Grande e Megan Thee Stallion – It Was A… (Masked Christmas)



«It’s Christmas time,

we’ll be in line for a booster

It was a masked Christmas

We hopped on a Zoom»



Che poi cosa sarebbe davvero il Natale senza un sorriso? Ecco, questo brano con Jimmy Fallon, Ariana Grande e Megan Thee Stallion punta proprio su questo, con un video di accompagnamento davvero divertente e quel ritmo allegro andante che entra in testa, non ne esce in più e rende inevitabile ancheggiare e muovere a ritmo anche le spalle. E con uno spunto iper contemporaneo: un riferimento a quelle lunghe code in fila a fare la terza dose di vaccino o magari a ritrovarsi in meeting su Zoom.



4. Leona Lewis (ft. Ne-Yo) – Kiss Me It’s Christmas



«Something romantic

About standing there amid the crowds

Ooh, you still make me laugh, all the years gone past»



Le festività natalizie sono sempre una buona occasione per celebrare l’amore e Leona Lewis desidera ricordarcelo con questo video in featuring con Ne-Yo, in cui tra un regalo scattato e un ballo con il proprio fidanzato, è tutto un tripudio di buoni sentimenti. E poi è inevitabile far scattare l’operazione nostalgia: il Ne-Yo di Miss Independent che ha scritto diversi brani per Leona Lewis e la leonessa di Bleeding Love, insieme, è proprio un bel regalo.



5. Mariah Carey, Khalid and Kirk Franklin – Fall in Love at Christmas



«Listen, more than ever before

Love needs to be something we do

Not something we say

This holiday season, let’s give love away

It’s Christmas»



Ammettiamolo, il Natale non sarebbe lo stesso senza All I want for Christmas is you di Mariah Carey. Ma per chi ne vuole di più, ecco un nuovo brano fresco di release che lei stessa definisce «una canzone d’amore, di Natale, una canzone gospel e mi fa sentire davvero in sintonia con le vacanze. Ovviamente sappiamo tutti che “All I want for Christmas is you” è ‘la canzone di Natale’, non posso competere con quella canzone, ma non è una competizione. E noi non possiamo, ancora una volta, non innamorarci del Natale. E di lei.



