Rete 8, domani puntata speciale di “Chef in cucina”

Domani puntata speciale per Chef in cucina, il programma di intrattenimento e approfondimento culinario condotto da Jennifer Di Vincenzo per Rete 8, l’emittente degli abruzzesi. Eccezionalmente il programma durerà due ore e andrà in onda dalle 13 alle 15. Durante la puntata vedrete una sfilata di chef, che proporranno le ricette più gustose per rendere più accattivanti i menù delle vostre feste. Nell’ordine: Antonio Di Giovacchino che realizzerà un menù di campagna; Marco Caldora proporrà un menù di mare; Franco Franciosi che farà un menù di montagna. E poi i dolci realizzati da Filippo Di Giovacchino e Angelo Di Masso. Nella puntata vedrete l’allegra presenza dei Quattro Santi, un quartetto comico abruzzese che si presenteranno a voi come “telespettatori d’eccezione”.