Radio3, stasera andrà in onda lo spettacolo di Erri De Luca

Rai – Radio3 e il Teatro Biondo di Palermo celebrano il Natale, alle ore 20.30, proponendo in anteprima radiofonica, nel corso del programma Radio3 Suite, lo spettacolo “In nome della madre”, di Erri De Luca con Galatea Ranzi, che avrebbe dovuto debuttare al Biondo in questi giorni con la regia di Gianluca Barbadori.

La diretta sarà preceduta dalle interviste all’autore, al regista e alla direttrice del Teatro Biondo Pamela Villoresi. Lo spettacolo, prodotto dal teatro palermitano in collaborazione con la cooperativa Ponte tra Culture e con l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali, è il racconto in prima persona di Miriàm, una ragazza della Galilea che ha una strana visione nella quale un angelo le annuncia che avrà un figlio e le profetizza per lui un destino di grandezza.

Facendo ricorso al linguaggio semplice e terso della poesia, Erri De Luca racconta la gravidanza di Miriàm/Maria basandosi sulle storie della natività ricavate dal Talmud, dagli studi biblici e dagli storici romani. Ma non è un’urgenza storiografica, quello che muove l’autore, piuttosto è il desiderio di raccontare una versione laica e poetica della nascita di Gesù.