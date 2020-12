Giulia De Lellis e Carlo Beretta: primo Natale insieme e prime foto di coppia

Per Giulia De Lellis e Carlo Beretta sarà ufficialmente il primo Natale insieme. I due hanno fatto una vera e propria festa di Natale anticipata a casa della mamma di lui e questa è stata la conferma del rapporto che c’è visto che si è trattato della prima cena insieme in famiglia. I due non sono soliti condividere troppi momenti privati sul social ma questa volta hanno fatto una eccezione. Insomma,



Giulia De Lellis ha definitivamente messo da parte la sua ex relazione con il suo storico fidanzato Andrea Damante. Il cuore della esperta di tendenze batte per Carlo Beretta e questa è solo una grande conferma visto che sui social sono già state pubblicate le prime foto della festa con tutta la famiglia di lui.

Giulia in questi giorni ha fatto sapere ai suoi followers che avrebbe passato le feste in famiglia, con le persone a lei più care. Ma prima di partire per Pomezia, eccola in dolce compagnia per le prime immagini di coppia.

Proprio ieri sera, mercoledì 23 dicembre, Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono stati insieme e si sono mostrati a cena a casa della suocera di lei. Insomma, sembra proprio che i due facciano sul serio visto che hanno ormai fatto le presentazioni ufficiali. Ricordiamo che Giulia e Carlo stanno insieme da questa estate e dunque non è una relazione iniziata da poco tempo. A tavola poi non mancava proprio nessuno. Chi sembrava la più felice? Proprio la mamma del nuovo fidanzato della De Lellis. La padrona di casa si è mostrata sorridente.





Benedetta Calasso, Ultimenotizieflash.com