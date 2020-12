GF Vip, Elisabetta Gregoraci «invia» un aereo a Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli – ex velino di Striscia la Notizia e partecipante del Grande Fratello Vip – ha ricevuto una dedica molto particolare da una fan d’eccezione: Elisabetta Gregoraci. La conduttrice televisiva e showgirl ha scritto un messaggio molto speciale per il gieffino, che lo ha potuto leggere dall’interno della Casa: infatti nel cielo è comparso un aereo che portava degli striscioni: «Per uomini veri come te, non sei solo», e ancora «noi con te», «Pierpaolo vola solo». La cosa non è passata inosservata: infatti alcuni fan hanno scritto sull’account Instagram di Pretelli, che conta oltre 330.000 followers, condividendo alcuni screenshot.

Ilmattino.it