Melissa Satta e Kevin Boateng, Natale d’amore dopo la crisi

Il ritorno di fiamma tra la showgirl e il calciatore prosegue in montagna insieme al figlio Maddox

E’ con il sottofondo della canzone ‘All I want for xmas is you’ che Melissa Satta e Keving Prince Boateng arrivano in montagna per festeggiare il loro natale d’amore ritrovato. Dopo la crisi che li ha travolti proprio alla fine dello scorso anno, la showgirl e il calciatore sono tornati insieme e ora sono pronti a celebrare le feste natalizie in famiglia col piccolo Maddox.

E’ su Instagram che la coppia racconta l’arrivo in montagna. In mezzo ai paesini innevati i due ritrovano la complicità che per un anno li ha abbandonati, portandoli a lasciarsi lo scorso novembre. Poi, quest’estate, il ritorno di fiamma sancito da un bacio scattato al mare in Spagna. E ora, tra neve e caminetti accesi, i due tornano a scambiarsi coccole e sorrisi. Con loro ovviamente anche il figlio Maddox, che si lascia fotografare in tenuta da sci proprio insieme a mamma e papà.

“Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti”, ha dichiarato qualche settimana fa a Verissimo l’ex velina, proprio a proposito della rottura col marito, sposato nel 2014 a Porto Cervo, in Sardegna. “La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso”.

