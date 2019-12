Diletta Leotta e Daniele Scardina fidanzati: “E’ una storia importante, inutile negarlo”

Per la prima volta il pugile ammette il legame con la conduttrice che – dice – “ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”

Dopo un balletto di indiscrezioni, baci rubati dai paparazzi e commenti trincerati dietro scarni ‘no comment’, con il Natale alle porte arrivano le prime dichiarazioni sulla storia d’amore tutta da ufficializzare di Diletta Leotta e Daniele Scardina.

Il pugile, noto anche come King Toretto, è tornato da Miami a Milano per trascorrere le feste con la conduttrice sportiva, e con lei è stato immortalato dal settimanale Chi in edicola martedì 24 dicembre, durante una romantica cena di coppia. “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo”, ha ammesso per la prima volta il campione in merito alla relazione con la compagna: “Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”.

Da quando si parla di Diletta Leotta e Daniele Scardina come coppia, la dichiarazione del pugile riportata ora sul settimanale Chi è la prima che arriva a ufficializzare il legame. Solo un mese fa, infatti, King Toretto si era rifiutato di definire chiaramente il legame con la conduttrice e, tornati a Milano dopo le vacanze insieme alle Maldive, in un’intervista a ‘Un giorno da pecora’ lui aveva precisato: “Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo”. Ma il muro di riservatezza crolla ora, con una dichiarazione che risuona come la sincera ammissione di un legame che non può più essere nascosto.

