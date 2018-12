Nella notte di Natale, “A Sua Immagine” – in onda lunedì 24 dicembre alle 23.15 – manda in onda i consueti auguri della Chiesa italiana a tutto il Paese. Lorena Bianchetti intervista il cardinale Gualtiero Bassetti (nella foto con Papa Francesco), presidente della Conferenza episcopale italiana, che porterà un messaggio di speranza a tutti gli italiani, in questo Natale in cui vive forte il ricordo della tragedia nella discoteca di Corinaldo e su cui incidono i problemi delle vaste aree di povertà, della mancanza di lavoro e di modelli educativi. Da dove ripartire, da dove generare nuova speranza nel tessuto lacerato di una società in cerca di un orizzonte di senso? Qual è il messaggio umano, spirituale, sociale che scaturisce dalla nascita di Gesù? A queste e ad altre domande risponderà il cardinale Bassetti.