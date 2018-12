Un pomeriggio di festa e musica per vivere insieme all’Antoniano l’incanto della vigilia: appuntamento con “L’Attesa”, in onda oggi alle 16.40 su Rai1, condotto da Paolo Belli e Veronica Maya. Si riascolteranno i brani dell’edizione appena trascorsa dello Zecchino d’Oro, accompagnati dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni, e qualche classico natalizio, come “Last Christmas”, eseguita dal coro de Le Verdi Note dell’Antoniano di Bologna dirette dal Maestro Stefano Nanni, e “Adeste Fideles”, eseguita da un coro di bambini della realtà francescana di Aleppo sostenuta dal progetto “Operazione Pane” insieme a 14 mense francescane d’Italia. Tra gli ospiti del pomeriggio di Rai1 la straordinaria Asia Giannelli, virtuosa della danza acrobatica che si è messa in luce a “Ballando on the road”, la coppia che ha furoreggiato a “Ballando con le stelle” – Nathalie Guetta (la meravigliosa Natalina di Don Matteo) e Simone Di Pasquale (uno dei maestri più amati e più noti) – e il “Musical di Geronimo Stilton”.